جازان 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان اليوم ، محافظي المحافظات, ورؤساء المراكز, وأعضاء مجلس المنطقة, وجموعاً من المواطنين الذين قدمو للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أُلقيت كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم شيخ قبيلة المخشمي بمحافظة فيفاء عيسى بن سليمان الفيفي، قدم خلالها التهنئة لسمو أمير منطقة جازان نيابة عن أبناء المنطقة، منوهاً بالجهود التي يبذلها سموه لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة جازان، مجدداً العهد والولاء باسم الجميع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.بعد ذلك ألقيت قصيدتين شعريتين بهذه المناسبة.إثر ذلك ألقى سمو أمير منطقة جازان كلمة، رفع خلالها التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان إلى خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة بالخير والمسرّات على الجميع.وأشاد سموه بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لضباط وأفراد القوات المسلحة بالحد الجنوبي الذين يدافعون عن حماية أرض الوطن ومقدساته، منوهاً بما تحقق من نتائج ونجاح للقمم الثلاث "الخليجية والعربية والإسلامية " التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.وشدد سمو أمير المنطقة على ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم، وأهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقواعد شريعتنا الإسلامية السمحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.وفِي ختام الحفل تسلّم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية، ثم تناول الجميع طعام الغداء بهذه المناسبة.// انتهى //15:16ت م0050