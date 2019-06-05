الرياض 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسقدم مدير الصندوق الكشفي العالمي جون قيقان ، التهنئة لجمعية الكشافة العربية السعودية بنجاح الأعمال التطوعية التي قدمتها لخدمة المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.جاء ذلك في رسالة تلقاها منه نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، عبر فيها عن تهنئته للفهد ولمنسوبي الحركة الكشفية بالمملكة بعيد الفطر المبارك ، وبنجاح معسكرات خدمة المعتمرين التي تابع أعمالها عبر وسائل الإعلام المختلفة ، ووصف في رسالته نائب رئيس الجمعية بالرائع والبطل الحقيقي لرسل السلام ، وأن المشاركين في معسكرات الخدمة هم مصدر إلهام لهم جميعاً وقدوة رائعة للمتطوعين من الشباب، وأنّ مايقومون به هو جزء من المشروع الكشفي العالمي رسل السلام الذي هو أضخم مشروع خدمي كشفي في العالم.// انتهى //15:30ت م0052