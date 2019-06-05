هلسنكي 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسأمَ موفد وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الى هلسنكي بالعاصمة الفنلندية الدكتور خلف بن حمود الشغدلي المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بإحدى الصالات الرياضية لكثرة المصلين.واستهل الشيخ الشغدلي خطبته بالحديث عن فضل يوم العيد، وما يُسن فعله ويستحب من الأقوال والأفعال، مؤكداً أن يوم العيد هو يوم فرحٍ وغبطة بما منَ الله به على المسلمين من إتمام الصيام والقيام، وأنه يجب أن يكون يوم شكر لله بعيداً عن المنكرات والمعاصي التي تنافي تعاليم الإسلام، مبيناً أن العيد هو من شعائر الإسلام الظاهرة وأن الله شرعه بعد أداء ركن عظيم وهو الصوم، وأن من شانه تقوية أواصر الصلة والترابط بين المسلمين.وذكرهم بنعمة الإسلام وبين انه الدين الصحيح الذي لا يقبل الله سواه، وأن من أعظم أركانه الصلاة محذراً من تأخيرها والتهاون فيها، وحذر من ضياعها، ثم حثهم بما كان عليه السلف الصالح من التمسك بالسنة والرضا والتسليم لأحكام الشرع القويم وبهذا اعزهم الله ونصرهم.ونصح الشيخ الشغدلي الجالية الاسلامية هناك ببعض النصائح الهامة لحفظ دينهم، وأوصاهم بالصدق، والأمانة، والوفاء بالعهود والعقود، وان يكونوا دعاة للإسلام بأعمالهم قبل أقوالهم، محذراً من الجماعات الضالة ومن أهمها جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية، التي شوهت صورة الإسلام الوسطي المعتدل.فيما خص خطبته الثانية للنساء فوعظهن وذكرهن بما كان يوصي به النبي النساء, وركز على الحياء والستر والعفاف وحفظ البيوت والأبناء, ثم ختم بالدعاء للمسلمين عامة والدعاء لولاة الأمر خاصة.يذكر أن برنامج الإمامة الذي أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذه هذا العام في أكثر من 35 دولة حول العالم خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، يأتي بمتابعة وتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي تابع أعمال هذا البرنامج، وما يقوم به الموفدون من مناشط في سبيل تبصير المسلمين بأمور دينهم، وما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، ونقل رسالة ومنهج المملكة وعلمائها القائم على الإسلام الوسطي المعتدل.// انتهى //15:31ت م0053