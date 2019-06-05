الدمام 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث في الدمام أمس, احتفالية لمقيمات المركز بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مساعده مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية ابتسام الحميزي، وذلك في مقر المركز بالدمام.وأوضحت نائبة مديرة المركز آلاء التركي، أن الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة يعكس الاهتمام الكبير للمقيمات بالمركز ومشاركتهن فرحة عيد الفطر، مبينة أن برنامج الحفل يتضمن إقامة رحلات ترفيهية للمقيمات بما تتناسب مع وضعهن الصحي, وذلك لتحقيق الغاية المنشودة في رسم البسمة وإدخال البهجة عليهن.بدورها رفعت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام عائشة بنت علي المزيد، باسمها ونيابة عن منسوبات التأهيل الشامل كافة التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلة المولى القدير أن يعيده عليهم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة والبلاد ترفل في ثوب العزة والقوة والشموخ.// انتهى //15:32ت م0055