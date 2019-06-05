فيفاء 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسنظم مركز التألف الاجتماعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة فيفاء أمس، حفل معايدة للأهالي بمناسبة عيد الفطر, وذلك بمقر المركز.وأقيم حفل خطابي بدئ بتلاوة آيات من القرآن، ثم ألقى رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء موسى بن هادي الفيفي كلمة هنأ فيها الجميع بعيد فطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده باليمن والمسرات.وتضمن الحفل قصائد وطنية وأناشيد ومعايدات، ومشاركات متنوعة من الحضور.// انتهى //15:32ت م0056