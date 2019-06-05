أبها 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسشهدت سجون منطقة عسير احتفالات متنوعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.ففي أبها حضر مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام حفل المعايدة الذي أقامته إدارة سجن أبها والذي اشتمل على عدة برامج ترفيهية, إضافة إلى تقديم هدايا خاصة بهذه المناسبة للنزلاء.وفي الإطار نفسه أقيمت احتفالات أخرى في عدد من سجون المنطقة منها بيشة, والنماص, وسراة عبيدة, وسجن النساء بأبها.// انتهى //15:33ت م0058