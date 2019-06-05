اجتماعي / سجون عسير تحتفل مع نزلائها بعيد الفطر المبارك
الأربعاء 1440/10/2 هـ الموافق 2019/06/05 م واس
أبها 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس
شهدت سجون منطقة عسير احتفالات متنوعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ففي أبها حضر مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام حفل المعايدة الذي أقامته إدارة سجن أبها والذي اشتمل على عدة برامج ترفيهية, إضافة إلى تقديم هدايا خاصة بهذه المناسبة للنزلاء.
وفي الإطار نفسه أقيمت احتفالات أخرى في عدد من سجون المنطقة منها بيشة, والنماص, وسراة عبيدة, وسجن النساء بأبها.
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15:33ت م
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