صامطة 2 شوال 1440 الموافق 5 يونيو 2019 م واساحتفل أهالي محافظة صامطة بعيد الفطر المبارك من خلال الحفل الذي نظمته بلدية المحافظة، مساء أمس، بحضور محافظ صامطة أحمد عبدالله زعله، ورئيس البلدية المهندس هادي علي دغريري ، ومديري الإدارات الحكومية والأمنية ، وعدد من المشايخ ، وذلك بساحة شهداء الوطن .وتضمن الحفل عددًا من الكلمات والقصائد والعروض الشعبية ، كما اشتملت الفعاليات على أوبريت ، غنائي وعروض فنية ، ومشاهير ، ومسابقات ترفيهية ، وتكريم أبناء الشهداء .ورفع محافظ صامطة التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //15:59ت م0064