اجتماعي / أهالي محافظة صامطة يحتفلون بعيد الفطر المبارك
الأربعاء 1440/10/2 هـ الموافق 2019/06/05 م واس
صامطة 2 شوال 1440 الموافق 5 يونيو 2019 م واس
احتفل أهالي محافظة صامطة بعيد الفطر المبارك من خلال الحفل الذي نظمته بلدية المحافظة، مساء أمس، بحضور محافظ صامطة أحمد عبدالله زعله، ورئيس البلدية المهندس هادي علي دغريري ، ومديري الإدارات الحكومية والأمنية ، وعدد من المشايخ ، وذلك بساحة شهداء الوطن .
وتضمن الحفل عددًا من الكلمات والقصائد والعروض الشعبية ، كما اشتملت الفعاليات على أوبريت ، غنائي وعروض فنية ، ومشاهير ، ومسابقات ترفيهية ، وتكريم أبناء الشهداء .
ورفع محافظ صامطة التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.
// انتهى //
15:59ت م
0064