تبوك 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسبحضور وكيل محافظ البدع إبراهيم بن عيد المسعودي ومديري الإدارات الحكومية انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان عيد الفطر المبارك بمحافظة البدع وذلك في مركز الأمير فهد بن سلطان الرياضي بالمحافظة.وبدأت فعاليات المهرجان بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم القى عضو اللجنة المنظمة أحمد بن سالم أبو راس المسعودي كلمة رفع خلالها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله تعالى أن يعيده على الشعب السعودي كافة بموفور الصحة والعافية.عقب ذلك توالت فقرات المهرجان بتقديم أوبريت وطني, وعروض للهجن والخيل, وعرض مرئي عن جمال الطبيعة في المحافظة , ومشاهد تمثيلية وتقديم فلكور شعبي " رفيحي " بالإضافة إلى أمسية شعرية ومسابقات للأطفال ، كما شملت الفقرات مشاركة للجاليات بالمحافظة.وأكد رئيس بلدية البدع سعيد بن خليل السعيد ان القائمين على هذا المهرجان الذي أشرفت عليه البلدية وبمشاركة المجلس البلدي، ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة حرصوا هذا العام على تقديم نموذجين للعيد يجمع بين الماضي والحاضر، معرباً عن شكره لشركاء النجاح من القطاعات الحكومية والأهلية.// انتهى //15:59ت م0065