أحد المسارحة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسانطلقت أمس, فعاليات مهرجان العيد التي نظمتها بلدية محافظة أحد المسارحة بالتعاون مع عدد من الجهات بالمحافظة، وذلك بمناسبة عيد الفطر تحت شعار "عيد الأحد أنس وسعد"، بحضور محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، ومديري الإدارات الحكومية والأمنية، وعدد من المشايخ، وذلك في ساحة الاحتفالات بالمحافظة.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى محافظ أحد المسارحة في كلمة نوّه خلالها بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي عهده الأمين - حفظه الله - من خدمات ترفيهية في المناسبات والمواسم لرفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين.وأشاد بالبرامج والفعاليات التي تنظمها الإدارات الحكومية والجهات المتعاونة، وما قدمته للمحافظة من الدعم اللازم لفعاليات عيد الفطر بالمنطقة, داعياً إلى تطوير وتنوع جميع الاحتفالات وشمولها محافظات المنطقة كافة، وتلبية احتياجات ورغبات سكان المنطقة وزوارها.بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على عدد من الكلمات والقصائد والعروض الشعبية وعرض لوحات استعراضية ومشاركة الأطفال وفقرات غنائية، كما أطلقت الألعاب النارية في سماء المحافظة التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس الحضور.// انتهى //16:05ت م0068