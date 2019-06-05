بيروت 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي انتهاكه لسيادة الاجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية .وأفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان اليوم ان طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة.كما انتهكت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا والجنوب اللبناني، من ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة كفركلا.// انتهى //16:05ت م0069