الدمام 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسكشف المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية أمين عام جمعية البر بالمنطقة سمير بن عبد العزيز العفيصان، اليوم على أن ما يقارب من نصف مليون مزكي أدوا زكاة الفطر عبر برنامج زكاة الفطر الموحد الذي تشارك فيه 33 جمعية خيرية بالمنطقة الشرقية وذلك لاستقبال وتوزيع زكاة الفطر بالمنطقة.وأضاف أن عدد الفطرات المستلمة من المزكين بلغ 420901 فطرة قد تم توزيعها على مستحقي الزكاة بالشرقية في وقتها الشرعي، مبينا الى ان الجمعيات العاملة تمتلك قاعدة بيانات موحدة للفقراء ومستحقي الزكاة، الامر ألدي ساهم في الحد من ازدواجية المستفيدين في هذه الجمعيات وضمان وصول الزكاة لمستحقيها.وأشار العفيصان الى أن اتحاد الجمعيات الخيرية بالمنطقة تعمل على سد عجز بعض المدن في حاجتها للزكاة حيث تم توزيع فائض الزكاة من المدن المتوفر بها فائض إلى مدن العجز، موضحا ان مجموع ما تم نقله للجمعيات كدعم من البرنامج بلغ 310480 كيلو غرام.وأوضح امين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية أن تنظيم برنامج حركة النقل والشحن لمستفيدي الزكاة سهل عملية النقل بين الجمعيات، مشيرا إلى أن برنامج زكاة الفطر الموحد قد وفر 37 شاحنة لنقل الزكاة بين الجمعيات المشاركة وتوزيعها مؤكدا أن نجاح برنامج زكاة الفطر الموحد في تحقيق أهدافه جاء بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة حيث وجه سموه بضرورة حرص الجمعيات المشاركة على التنفيذ السليم.وأشار العفيصان إلى أن تعاون وتكاتف الجمعيات الخيرية كان عاملا رئيسا أيضا في نجاح العمل مبينا أن فريق العمل بالجمعيات المشاركة بلغ 882 موظفا وعاملا إضافة إلى 251 متطوعا لتوزيع الزكاة بكادر بشري عمل 89838 ساعة.وأوضح العفيصان أن المشروع استطاع أن يحد من ظاهرة التسول و أن يتغلب على عملية الزحام الشديد التي كانت تحدث سابقاً في مقرات الجمعيات وفروعها وذلك بتوجيه المستفيدين للاستلام مباشرة من المورد الذي تم التعاقد معه مسبقاً كما استخدمت الكوبونات في الأماكن البعيدة وكذلك الإيداع النقدي من قبل المزكي في الحساب المخصص لهذا البرنامج.وأشار العفيصان إلى أن برنامج الزكاة الموحد استهدف في بدايته 4 جمعيات خيرية فقط بينما بلغ عدد الجمعيات المشاركة منذ عامين 25 جمعية والعام الماضي وصلت 29 جمعية لتصل هذا العام ل33 جمعية مشاركة.// انتهى //16:10ت م0072