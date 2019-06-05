اجتماعي / حفل معايدة في مركز الدكتور ناصر الرشيد للأيتام بحائل
الأربعاء 1440/10/2 هـ الموافق 2019/06/05 م واس
حائل 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس
نظم مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بمنطقة حائل أمس حفل معايدة بحضور عدد من المسؤولين والباحثين والمشرفين الاجتماعيين بالمركز .
وأشتمل الحفل الذي يهدف إلى بناء الشخصية المتوازنة للأبناء في ضوء تعاليم العقيدة الإسلامية السمحة وغرس القيم والمفاهيم الإسلامية والاجتماعية والتربية على مبادئ الإسلام وأخلاقه الفاضلة عدداً من البرامج والفعاليات و الأنشطة التعليمية والاجتماعية والترفيهية لأبناء المركز .
ووزعت خلال الحفل العيديات علی أبناء المركز.
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16:11ت م
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