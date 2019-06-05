حائل 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسنظم مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بمنطقة حائل أمس حفل معايدة بحضور عدد من المسؤولين والباحثين والمشرفين الاجتماعيين بالمركز .وأشتمل الحفل الذي يهدف إلى بناء الشخصية المتوازنة للأبناء في ضوء تعاليم العقيدة الإسلامية السمحة وغرس القيم والمفاهيم الإسلامية والاجتماعية والتربية على مبادئ الإسلام وأخلاقه الفاضلة عدداً من البرامج والفعاليات و الأنشطة التعليمية والاجتماعية والترفيهية لأبناء المركز .ووزعت خلال الحفل العيديات علی أبناء المركز.// انتهى //16:11ت م0073