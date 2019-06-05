الدمام 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واستتواصل فعاليات عيد الفطر بالمنطقة الشرقية التي يقدمها صندوق المناسبات في غرفة الشرقية لأهالي وزاور المنطقة في الصالة الرياضية الخضراء ومجمع الراشد في الخبر ودارين مول بالدمام.وتشهد الصالة الرياضية الخضراء اليوم تقديم عروض الاكروباتال كوميدي، وعروض مسرحية الأطفال (my little pony) وعرض اللوحة الوطنية بعنوان عز الأرض، يليها عرض (light balance)، وعرض الباسكت بول، إضافة إلى الألعاب الكرنفالية التي تقام خارج الصالة الرياضية.وتُقام العديد من الفعاليات في المجمعات التجارية التي منها مسرح فعاليات الأطفال، شخصيات كرتونية ومهرجين، حديقة أركان الطفل، المرسم الإبداعي، فنون يدوية ركن التصوير الفوتوغرافي، ألعاب بلاي ستيشن.يُذكر أن صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام "الصالة الخضراء" تحتضن 49 فعالية خلال 5 أيام, فيما سيشهد مجمعي الراشد ودارين مول نحو 150 فعالية متنوعة خلال 6 أيام، وذلك نظراً للإقبال الكبير التي تحظى به الفعاليات في الإجازات والمناسبات المختلفة من قبل أهالي المنطقة الشرقية وزوارها.// انتهى //16:46ت م0076