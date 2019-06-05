الدمام 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واستنظم بلدية محافظة القطيف غداً, فعاليات مهرجان "فرحة العيد" ضمن موسم العيد لهذا العام 1440هـ، التي تستمر لمدة أربعة أيام, وذلك في الواجهة البحرية بمحافظة القطيف.وتتضمن فعاليات المهرجان فعالية البيت القطيفي بمشاركة عدد من الحرفيين، مسرحية شرشبيل والسنافر للأطفال، بالإضافة إلى عدد من الأركان الصحية والثقافية.وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن تنظيم مثل هذه المهرجانات والفعاليات يأتي انطلاقاً من سعي بلدية محافظة القطيف إلى تعزيز دورها المجتمعي ومشاركة أفراده في المناسبات التي في مقدمتها الأعياد، مؤكداً أن المهرجان يأتي ضمن أهداف البلدية الرامية إلى تعزيز الجانب الترفيهي والخدمي والسياحي للمنطقة.// انتهى //16:47ت م0077