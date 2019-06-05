نجران 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسأقامت محافظه يدمه بمنطقه نجران أمس، احتفال الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور محافظ يدمه موفق بن عبدالهادي العنزي، وذلك بساحة الاحتفالات بالمحافظة.ورفع محافظ يدمه باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومنسوبي المحافظة, ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, وشيوخ ونواب القبائل وأهالي المحافظة التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره وأن ينصر جنودنا المرابطين بالحدود الجنوبي.وألقيت عدداً من القصائد الشعرية الوطنية، ثم أقيمت الألعاب الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، بينما قدمت الجالية السودانية مشاركة ضمن الاحتفالات.وفي ختام الاحتفالات أقيمت العرضة السعودية التي شارك بها محافظ يدمه.// انتهى //17:28ت م0078