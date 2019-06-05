أبها 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالصالة الرئيسة في حي الخالدية بأبها اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من المحافظين ورؤساء المراكز ومشايخ الشمل ومشايخ القبائل والمواطنين.وقدم سموه التهنئة للجميع بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة ، مشيراً إلى ما تحقق لوطننا الغالي من تقدم وتطور في جميع المجالات ، مشيداً ، بالنجاح الكبير الذي حققته القمم الثلاث التي استضافتها مكة المكرمة نهاية شهر رمضان المبارك ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد امنها واستقرارها وعزها.// انتهى //17:43ت م0081