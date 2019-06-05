تبوك 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واستنطلق غداً بمحافظة حقل فعاليات مهرجان "صيفك على كيفك", حيث تُقدم حزمة من البرامج المتنوعة التي تستهدف جميع أفراد المجتمع سواء من أهل محافظة حقل أو من الزائرين والسائحين، وتستمر على مدى 15 يوماً, وذلك في متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري بمدينة حقل.وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر بن طلال أبو العز، أن الفعاليات سيتم تدشينها بأوبريت وطني بعنوان "كلنا سلمان"، مضيفاً أن فعاليات المهرجات ستشمل عدد من المناشط المتنوعة ومشاركة لأجنحة خاصة بالإدارات الحكومية وأركاناً للأسر المنتجة، والفرق الشعبية.وسيتم تنظيم مسرح للطفل، وإقامة المسابقات الثقافية المتنوعة، وعروض للحيوانات المفترسة، وفقرات شعبية، إضافةً إلى إقامة الألعاب البحرية على شاطئ الوصل جنوب مدينة حقل.// انتهى //18:21ت م0084