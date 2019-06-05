بيروت 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسواصل الإحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701 .وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن :" زورقًا حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 100 متر، ولمدة دقيقة واحدة ".وأضاف :" كما أقدم زورق مماثل على انتهاك البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 480 مترا، ولمدة 23 دقيقة ".وأشار البيان إلى أنه" تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ".// انتهى //19:11ت م0085