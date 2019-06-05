الرياض 2 شوال 1440 الموافق 5 يونيو 2019 واس.شهدت الفعاليات النسائية في برنامج احتفالات أمانة منطقة الرياض بعيد الفطر المبارك أمس إقبالا كبيرا من النساء برفقة أطفالهن لحضور المسرحية البحرينية (موت نارسيس) والتي شارك في بطولة العمل الفنانات زارا البلوشي ودانة آل سالم وإخراج خالد الرويعي وتستمر حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك وذلك على مسرح مدارس دار العلوم.وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن هذه المسرحية تجربة جديدة مختلفة عن باقي المسرحيات في السنوات الماضية حيث تعطي لمعايير المسرح أولوية خاصة مثل: لغة الجسد، السينوغرافيا، التكوين، اللغة المكثفة، النص الفلسفي، وتهدف إلى تعريف الحضور بنوع آخر من المسرح الموصوف بالمسرح ( النخبوي ) أو المسرح ( الجاد ) أو المسرح الذي يلتزم بالشروط الفنية بعيدا عن التهريج والسماجات والنكت التي تسخر من خلقة الإنسان، كذلك تهدف إلى أن تخرج العائلة السعودية في نهاية العرض وأفرادها يحملون في أذهانهم تجربة مسرحية تمثل لهم إضافة في عالم المسرح، وأن الخشبة تستوعب كل أشكال المسرح وليس شكلا واحدا.وحملت المسرحية رسائل توعوية في أن نرسيس اشتهر بجماله الطاغي وترفع عن كل من حوله وأصابه الغرور، وعندما رأى انعكاس وجهه على نبع الماء فتن بنفسه وراح يحدق بها إلى أن مات ونبتت فوق جثته زهرة النرجس، وأن النرجسية ليست الذات المتعالية في (موت نرسيس) بل إنها الثقة بالنفس والثقة بمن حولنا وعندما تفقد البشرية ثقتها بنفسها تفقد شرط الانسانية، ويفقد البشر ثقتهم ببعضهم البعض، ولذلك فإن موت نرسيس هو موت الانسان إن فقد ثقته بالآخر.وأوضحت أمانة الرياض أن كافة الفعاليات المخصصة للنساء في احتفالات العيد يتم تنفيذها بإشراف فرق نسائية مؤهلة بنسبة 100% تتولى عملية تنظيم دخول الزائرات لمواقع الاحتفالات ومتابعة الالتزام بقرار خطر التصوير في المواقع النسائية لتوفير كل سبل الراحة للمشاركة في فعاليات العيد.يذكر أن ستار المسرحية يفتح في 9 م ، في حين يستمر العرض حتى 11 م والدعوة مجانية وعامة للسيدات.//انتهى//19:42ت م0086