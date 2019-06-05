الرباط 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس‎أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري اليوم, حفل معايدة لموظفي السفارة والملاحق والمكاتب التابعة لها والمواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة المغربية, وذلك بمقر السفارة في الرباط.ونقل معاليه تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد - حفظهما الله - , سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة باليمن والبركات.// انتهى //19:43ت م0088