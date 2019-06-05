كاراكاس 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهور فنزويلا البوليفارية سعد بن عبدالله السعد حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الفنزويلية وسفراء الدول العربية والإسلامية.ورفع السفير السعد باسمه وباسم منسوبي السفارة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده عليهما وعلى المواطنين بالخير والمسرات.// انتهى //19:43ت م0089