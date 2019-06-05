الرياض 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسفي إطار الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها أمانة منطقة الرياض خلال موسم عيد الفطر المبارك، زار فريق من الأمانة، اليوم، الأطفال المنومين في مستشفى قوى الأمن؛ بهدف رسم البهجة على محياهم، ومشاركتهم فرحة العيد، بعد أن حرمهم المرض إمكانية حضور الفعاليات التي تنظمها الأمانة في 30 موقعًا متفرقًا داخل مدينة الرياض.وقام فريق الأمانة بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال، ونقل بهجة العيد إلى داخل المستشفى، وستستمر الزيارات حتى ثالث أيام العيد –بمشيئة الله- إيمانًا بأن فرحة العيد لا تكتمل إلا عندما ترتسم الابتسامة على شفاه الأطفال الذين يمثلون أحد أهم أعمدة المجتمع.// انتهى //19:44ت م0092