الكويت 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش بجمهورية مصر العربية, وأدى إلى مقتل عدد من رجال الأمن.وشدد المصدر على أن بشاعة العمليات الإرهابية واستهدافها البشرية واستقرار العالم تؤكد ضرورة تكثيف التعاون والجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة".وأشار إلى تضامن دولة الكويت مع الأشقاء بمصر في جهودهم لمكافحة الإرهاب والعنف الذي يستهدف أمنها وسلامة أبنائها معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا.وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل خمسة من العناصر الإرهابية وعدد من رجال الأمن في تبادل لإطلاق النار مع عدد من العناصر الإرهابية استهدفوا كمينًا أمنيا فجر اليوم بالعريش شمال سيناء.// انتهى //21:38ت م0100