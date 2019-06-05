حوطة بني تميم 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسانطلقت فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك في محافظة حوطة بني تميم تحت شعار "عيدنا أجمل" يوم أمس بحضور محافظ حوطة بني تميم المكلف خالد بن عبدالله العجمي، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المحافظة.وبدء الحفل بكلمة الأهالي التي ألقاها نيابة عنهم رئيس المجلس البلدي زيد التمامي حيث رفع من خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وعلى الدعم اللامحدود الذي تشهده المحافظة في الخدمات والتنمية.من جانب آخر, أوضح رئيس بلدية حوطة بني تميم فارس بن محمد القحطاني أن فعاليات عيد الفطر المبارك التي ترعاها أمانة منطقة الرياض وغرفة الرياض وعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية تشمل على برامج متنوعة وأنشطة للأسر المنتجة والمرسم الحر والرسم التشكيلي والقرية الترفيهية والقصائد النبطية والعروض الفلكلورية والعروض الإنشادية والألعاب النارية والهدايا والجوائز, لافتًا النظر إلى أن الاحتفالات مستمرة حتى رابع أيام العيد.// انتهى //22:35ت م0103