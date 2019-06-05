تونس 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسقررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال اجتماعها الطارئ إعادة مباراة إياب نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي بملعب محايد بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا (مصر 2019).وذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي عللت قرارها بعدم توفر ظروف اللعب والسلامة للسير العادي للمباراة.كما ألزمت اللجنة التنفيذية الترجي الرياضي بإعادة رمز البطولة والميداليات إلى الكاف.يذكر أنه خلال المباراة التي جرت بالعاصمة التونسية الأسبوع الماضي رفض الحكم الغامبي بكاري غاساما، احتساب هدف التعادل للوداد بداعي التسلسل، دون أن تكون هناك إمكانية اللجوء إلى تقنية (الفار) الذي كان معطلًا.وكان فريق الوداد البيضاوي منهزمًا بهدف .// انتهى //22:42ت م0104