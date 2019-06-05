رفحاء 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسافتتح محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني اليوم الاحتفال الرسمي لأهالي محافظة رفحاء بعيد الفطر المبارك "عيدكم شمالي 1440 " بحضور عدد من المسؤولين وأهالي المحافظة.وقام المحافظ بجولة على بازار العيد بأقسامه المختلفة في مركز الاحتفالات بالمحافظة الذي اشتمل على رواقي درب زبيدة, والتابلين حيث عرض خلالهما صورًا تحكي تاريخهما.وشملت فعاليات اليوم الأول من الحفل قصيدة فصيحة للشاعر سعد بن عقيل الشمري وقصيدة نبطية للشاعر محسن الشاهر, بعد ذلك قدم أوبريتًا بعنوان "ينعاد عيد المملكة" ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية العرضة السعودية حيث شارك المحافظ وعدد من المسؤولين والأهالي فيها.وختم الحفل وفعاليات اليوم الأول بفقرة انطلاق الألعاب النارية التي نوّرت سماء المحافظة وسط تفاعل مميز من الحضور.// انتهى //22:43ت م0105