تبوك 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسانطلقت فعاليات مهرجان العيد بمركز بئر بن هرماس التابع لمنطقة تبوك يوم أمس الذي نظمته بلدية المركز بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور رئيس المركز تركي بن سلطان آل سلطان، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأهالي والزوار, وذلك في الاستاد الرياضي بالمدينة السكنية.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس البلدية المهندس ناصربن سليمان البلوي كلمة رفع من خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله تعالى أن يعيده على الشعب السعودي كافة بالخير والمسرات.بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على عدد من الكلمات والقصائد والعروض الشعبية وعرض لوحات استعراضية ومشاركة الأطفال وفقرات غنائية وفرق ترفيهية.// انتهى //22:45ت م0106