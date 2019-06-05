ظهران الجنوب 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واساحتفل أهالي محافظة ظهران الجنوب بعيد الفطر المبارك من خلال الحفل الذي نظمته بلدية المحافظة اليوم ، بحضور محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، وذلك بمنتزه القو.ورفع محافظ ظهران الجنوب خلال الحفل التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يديم على الوطن أمنه وأمانه في ظل الحكومة الرشيدة.واشتمل الحفل على إلقاء العديد من القصائد والعروض الشعبية، و أوبريتًا بعنوان " ظهران الجنوب" شاركت فيه فرقة ظهران الجنوب الشعبية.// انتهى //23:32ت م0108