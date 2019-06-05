عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركيا
الأربعاء 1440/10/2 هـ الموافق 2019/06/05 م واس
جدة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
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23:33ت م
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