جدة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.// انتهى //23:33ت م0109