حفر الباطن 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسعايدت إدارة جمرك الرقعي أمس, المسافرين والقادمين إلى المملكة من دولة الكويت الشقيقة بتوزيع الورود والحلوى ومشاركتهم فرحة العيد.وأوضح مدير عام جمرك الرقعي علي الحمامة حرص جمرك الرقعي بتوجيه معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحقباني على مشاركة المسافرين فرحة عيد الفطر المبارك, بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للمسافرين على أكمل وجه.// انتهى //23:43ت م0110