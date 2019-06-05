نجران 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسقامت إدارة فرع مؤسسة البريد السعودي بنجران بتوصيل طرود الجنود المرابطين على الحد الجنوبي ومعايدتهم ضمن مبادرة "عيدك بريدك".وأوضح الفرع أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من استشعار المؤسسة بمسؤوليتها تجاه المجتمع وأفراده الذين يذودون عن حماه، وتيسير كل السبل لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات البريدية واستلام شحناتهم دون مراجعة مكاتبه في المنطقة .// انتهى //23:45ت م0111