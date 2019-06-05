صامطة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسزار محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة اليوم, عددا من المرضى المنومين بمستشفى صامطة العام، للاطمئنان على صحتهم وتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.واستمع المحافظ خلال الزيارة, إلى عرض من مدير مستشفى صامطة عبدالله عريشي عن الرعاية الصحية الكاملة التي يتم تقديمها للمرضى بالمستشفى، عبر الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة.// انتهى //23:46ت م0112