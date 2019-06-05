تبوك 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات منطقة تبوك شملت مركز علقان وضواحيه ومركز الزيته وضواحيه بمحافظة حقل، وعلى محافظة ضباء شملت مركز الديسة, وعلى محافظة الوجه شملت مركز النشيفة ومركز بداء ومركز الفارعة وضواحيه, وعلى محافظة أملج شملت مركز الشبحة.كما هطلت أمطار خفيفة على مراكز منطقة تبوك شملت مركز القليبة ومركز نعمي وضواحيه وعلى مركز حالة عمار وضواحيه.جعلها الله أمطار خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //23:47ت م0113