ظهران الجنوب 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسالتقى محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا يوم أمس المهنئين بالعيد، من رؤساء ومديري إلادارات الحكومية المدنية والأمنية وجمع من المواطنين.ورفع بن جزوا باسمه واسم أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة - حفظها الله - سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن قيادته، وأن يتم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، ويعيده بالخير واليمن والبركات على الجميع.// انتهى //23:52ت م0114