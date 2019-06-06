حفر الباطن 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسأقامت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن "تراؤف" مساء اليوم، حفل معايدة لأبنائها وبناتها.واشتمل الحفل على تهنئة الطلاب والطالبات وتوزيع الهدايا والعيديات النقدية وتبادل تبريكات العيد، بعد ذلك اقيمت بعض فقرات الحفل لإدخال السرور في قلوب الأيتام ضمت المسابقات الحركية والثقافية، ووصلات إنشادية وبرامج متنوعة.يذكر أن جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن ترعى ٦٣٥ يتيمًا ويتيمة بالمحافظة، وتقدم لهم الرعاية اللازمة والدورات التطويرية.// انتهى //00:16ت م0116