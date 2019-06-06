عرعر 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واساستعرضت الأسرة المنتجة في السوق الشعبي، بمهرجان عيدكم شمالي التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك حي الرفاع بمدينة عرعر، بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وتستمر حتى يوم السبت القادم.وشهدت المنتجات المباعة ما بين وجبات سريعة وعصائر ومشربات ساخنة وحلويات، بالاضافة إلى الملابس والنسيج ونحوها اقبالاً من قبل زوار المهرجان من الشباب والعوائل.وأوضحت مشرفة السوق الشعبي نعمية الدهمشي أن السوق أقام دورات مجانية للطاهيات والحرفيات من أبرزها "ثقافة البيع والشراء "، وثقافة الادخار وكيفية التسويق الإلكتروني إلى جانب دورات في تطوير الذات ونحوها.ويضم المهرجان فعاليات ترفيهية وتراثية وثقافية تشمل مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى فقرات موسيقية ولوحات تشكلية .‏ // انتهى //00:19ت م0117