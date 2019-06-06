سكاكا 02 رمضان 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بزيارة مساء اليوم لأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية في المنطقة بمنازلهم، هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك.وزار سموه فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون ورئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ تراك بن هليل السمرين، ورئيس المحكمة الجزائية الشيخ أحمد بن منزل المقبل، ورئيس محكمة التنفيذ الشيخ بسام بن عقلاء الضويحي، ورئيس كتابة عدل سكاكا الشيخ عبدالحكيم بن خالد الحميد، كما زار سموه نواف بن ذباح المويشير.ودعا سمو نائب أمير الجوف الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وبلاد المسلمين بالخير والبركات.وقد أعرب أصحاب الفضيلة عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على هذه الزيارة، داعين الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها .// انتهى //01:20ت م0120