جيزان 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسعايدت جوازات مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان المسافرين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قدم منسوبو الجوازات باقات الورود والحلويات للمسافرين القادمين والمغادرين مقدمين لهم التهاني والتبريكات بمناسبة العيد السعيد.وأوضح مدير جوازات منطقة جازان اللواء محمد بن عبدالله البطاح، أن جوازات المطار جندت العديد من منسوبيها لتسهيل مهمة المسافرين سواء القادمين أو المغادرين وإنهاء الإجراءات المتعلقة بسفرهم أو قدومهم للمنطقة، مبينًا أن الهدف من معايدة المسافرين هو إدخال البهجة والسرور للمسافرين ومشاركتهم فرحتهم بالعيد.من جانبهم عبر عددٌ من المسافرين عن شكرهم لجوازات المطار على هذه المبادرة الجميلة والإنسانية واهتمامها بالمسافرين وتسهيل إجراءات سفرهم ووصولهم .// انتهى //01:21ت م0121