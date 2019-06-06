عنيزة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسأقامت محافظة عنيزة اليوم الحفل الرسمي لاحتفالات عيد الفطر المبارك 40 ، وذلك في مركز الملك فهد الحضاري تحت شعار ( عنيزة سحابة عيد) ، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم و وكيل المحافظة سعد بن عبدالله السليم ورئيس لجنة الأهالي الشيخ محمد بن إبراهيم القاضي ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي وعدد من الأعيان والأهالي.وألقى المحافظ السليم كلمة خلال الحفل رفع خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأفاد أن شعار احتفالات هذا العام جاء مميزاً حيث جمع المعنى والمضمون من خلال تكريم الشخصيات الاجتماعية المؤثرة.وتضمنت فعاليات الحفل قصيدة شعرية ، وأبريتًا بعنوان " عنيزة سحابة عيد" ، والعرضة السعودية والسامري والناقوز والحوطي.وكرم محافظ عنيزة في ختام الحفل عددًا من رواد العمل الاجتماعي والمتعاونين .// انتهى //01:30ت م0122