جدة 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واس

‏‎عايد وفد جمعية الثقافة والفنون بجدة المرضى المنومون اليوم في مستشفى الملك فهد بجدة في إطار الشراكة المجتمعية ورسم الفرحة على وجيه المرضى بمناسبة فرحة العيد السعيد.

‏‎وقدم الوفد الذي ضم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح وعدد من الفنانين والأدباء التهنئة للمرضى وباقات الورود وحلوى العيد مما كان لها بالغ الأثر في سعادة المرضى وخلق البهجة والسرور وإشعارهم بفرحة العيد.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة أن هذه الزيارة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجمعية ، وتعبر عن تكاتف فئات المجتمع ، مشيداً بالتطور المستمر الذى يشهده المستشفى وارتقاء مستوى الخدمات الصحية المقدمة ، سائلا المولى عز وجل أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير والبركات ، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها .

‏‎ // انتهى //

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