الرياض 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وضمن مشاركته الفاعلة في برامج احتفالات عيد الفطر المبارك 1440 بتوزيع هدية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين.وتم توزيع هدايا العيد على منسوبي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة والمرضى المنومين في بعض المستشفيات، وعلى مرتادي مواقع الاحتفالات بمدينة الرياض.وكان فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض أقام عدداً من مشاريع المسؤولية الاجتماعية يأتي من ضمنها برنامج زيارة المرضى بالمستشفيات، وزيارة طلاب المدارس والجامعات، وذلك ضمن برامج توعوية بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ ماجد بن سليمان الحسين ورعاية واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //02:01ت م0124