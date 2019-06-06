سكاكا 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واستواصل أمانة منطقة الجوف احتفالاتها لليوم الثاني بعيد الفطر المبارك بمنتزه الأمانة لأنسنة المدن بسكاكا والتي تستمر حتى اليوم الثالث للعيد .وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي أن الاحتفالات شملت العديد من الفعاليات المنوعة ومسرح الأسرة والطفل وشخصيات كرتونية بالإضافة إلى جلسات غنائية منوعة لعدد من الفنانين، بحضور العديد من الشباب والعائلات تم من خلالها تقديم جوائز وهدايا .وأكد المهندس الغامدي حرص الأمانة على توفير سبل الترفيه لأهالي المنطقة، كما تواصل الفعاليات بالعديد من محافظات المنطقة ومراكزها .// انتهى //02:27ت م0125