طريف 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسقام محافظ طريف بدر بن نجر الصقر اليوم بزيارة مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى طريف العام للاطمئنان على صحتهم ومعايدتهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.حيث قدم التهنئة للمرضى ودعا الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخيرات.وعبّر المرضى من جانبهم عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة، كما قدم المحافظ الهدايا والورود للمرضى بالمستشفى متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام العافية.// انتهى //02:36ت م0126