واشنطن 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا خلال اجتماع في المملكة المتحدة اليوم .وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز" إن الرئيس ترامب والمستشارة ميركل عقدا اجتماعًا لمدة عشر دقائق".وتابعت "اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات خلال قمة الـ20" ، التي ستعقد في اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي".// انتهى //04:06ت م0131