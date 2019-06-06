رفحاء 02 شوال 1440 هـ الموافق 05 يونيو 2019 م واسقام محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني أمس بزيارة لمعايدة المرضى المنومين في مستشفى رفحاء المركزي والتقى خلال الزيارة مساعد مدير القطاع الصحي فهد الخشرم ورئيس لجنة أصدقاء المرضى بالمحافظة الدكتور ياسين العلاوي وأعضاء اللجنة، مقدمًا التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للمرضى الذين بادلوه مشاعر فرحة العيد السعيد، كما قدم العماني خلال الزيارة باقات الورود والهدايا حيث شملت المنومين بجناح الباطنية وجناح المواليد ومركز الغسيل الكلوي، سائلاً المولى القدير أن يمن عليهم بالشفاء العاجل .// انتهى //04:38ت م0134