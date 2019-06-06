الرياض 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التركيالقيادة تهنئ ملك السويد بذكرى اليوم الوطنيالمملكة تدعو لتغليب الحكمة واستئناف الحوار في السودانفيصل بن مشعل يشهد احتفال أهالي القصيم بعيد الفطر المباركأمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بالعيدأمير جازان يستقبل المهنئين ويشدد على أهمية دور المواطن في حفظ الأمنأمير الشرقية ونائبه يشاركان الأهالي احتفالهم بالعيد ويلتقيان أبناء الشهداءنائب أمير حائل يدشّن فعاليات الصيف والعيد ومبادرة تعليم الإنجليزيةنائب أمير المدينة يرعى فعاليات حفل العيدمركز الملك سلمان للإغاثة يواصل الوقوف مع الأسر المحتاجة في بلدان العالم الإسلامي وسد احتياجاتهم العاجلةإنسانية المملكة تمتد لأكثر من مليون فرد في 13 دولة بالغذاء والكساءاصطفاف مكة يؤلم نظام خامنئيمصرع ثمانية عناصر أمن مصريين في هجوم إرهابي شمال سيناء .. والـمملكة تدين الهجوم الإرهابيالأمم المتحدة: الحوثيون يعرقلون توزيع المساعداتالسودان: 60 قتيلاً في الاثنين الأسود والانتقالي يعرض استنئناف الحواركوشنر عرض في بروكسل أفكاره حول الشرق الأوسطفلسطين تطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في القدسدمشق تتصدى لطائرات مسيرة غرب حماة// يتبع //06:04ت م0003