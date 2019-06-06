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الخميس 1440/10/3 هـ الموافق 2019/06/06 م واس
الرياض 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس التركي
القيادة تهنئ ملك السويد بذكرى اليوم الوطني
المملكة تدعو لتغليب الحكمة واستئناف الحوار في السودان
فيصل بن مشعل يشهد احتفال أهالي القصيم بعيد الفطر المبارك
أمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز المهنئين بالعيد
أمير جازان يستقبل المهنئين ويشدد على أهمية دور المواطن في حفظ الأمن
أمير الشرقية ونائبه يشاركان الأهالي احتفالهم بالعيد ويلتقيان أبناء الشهداء
نائب أمير حائل يدشّن فعاليات الصيف والعيد ومبادرة تعليم الإنجليزية
نائب أمير المدينة يرعى فعاليات حفل العيد
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل الوقوف مع الأسر المحتاجة في بلدان العالم الإسلامي وسد احتياجاتهم العاجلة
إنسانية المملكة تمتد لأكثر من مليون فرد في 13 دولة بالغذاء والكساء
اصطفاف مكة يؤلم نظام خامنئي
مصرع ثمانية عناصر أمن مصريين في هجوم إرهابي شمال سيناء .. والـمملكة تدين الهجوم الإرهابي
الأمم المتحدة: الحوثيون يعرقلون توزيع المساعدات
السودان: 60 قتيلاً في الاثنين الأسود والانتقالي يعرض استنئناف الحوار
كوشنر عرض في بروكسل أفكاره حول الشرق الأوسط
فلسطين تطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في القدس
دمشق تتصدى لطائرات مسيرة غرب حماة
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