وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الدعوة الدائمة ) : دعوة المملكة للأشقاء في السودان "تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف كافة" هي دعوة دائمة لكل بلد عربي يشهد انتقالاً سياسياً على اختلاف الظروف، فالمملكة دائماً وأبداً هي مع عالم عربي آمن.. مستقر ومزدهر. وما أدل على ذلك إلا دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمة عربية طارئة من جوار البيت الحرام لبحث قضايا الأمة العربية، والخروج بنتائج تساعد على إيجاد حلول للوضع العربي القائم الذي لا يخفى على أحد أنه ليس في أحسن حالاته، فمن سورية إلى اليمن إلى ليبيا والجزائر وأخيراً السودان الأوضاع غير مستقرة، وبالتأكيد تؤثر سلباً على منظومة الأمن القومي العربي، الذي شهد اختراقات لم تكن لتكون لولا حالة الوهن التي تعيشها الدول المعنية، وتنذر بتطورات من الممكن أن تخرج عن السيطرة وتؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.وواصلت : دعوة المملكة للأشقاء في السودان تأتي ضمن حرصها الدائم والمستمر على استقرار الأوضاع وتغليب مصالح الشعوب العربية التي تتوق إلى الأمن والتنمية المستدامة، وهذا غالباً لا يكون إلا باستقرار سياسي، يتم التوافق عليه من قبل القوى الفاعلة، ما دعت إليه المملكة ومازالت من أجل استقرار الأوضاع والخروج بنتائج تكفل الأمن والاستقرار، فحرص المملكة على استقرار الدول العربية أمر لا يقبل المزايدة عليه، فهي تعمل في السر والعلن على المصالح العربية سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية، وبذلت في سبيل ذلك الكثير من الجهود التي أثمرت عن استقرار عربي على مر السنين، وفي المرحلة الحالية مازالت المملكة تواصل جهودها مع الأشقاء العرب في لمّ الصف العربي وتوحيده عبر سياساتها المتوازنة الهادفة إلى تحقيق المصالح العربية العليا.// يتبع //06:05ت م0004