ضرية 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسشارك محافظ ضرية صالح بن مبارك الشعمل أمس الأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة احتفال عيد الفطر المبارك.‏‎‏‎ورفع باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ و معرفين وأهالي محافظة ضرية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود أمير منطقة القصيم، و صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل آل سعود نائب أمير منطقة القصيم - حفظهم الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.‏‎كما زار المحافظ المرضى المنومين بمستشفى ضرية العام ، وقدّم لهم التهاني بعيد الفطر المبارك متمنياً لهم الشفاء العاجل.// انتهى //06:10ت م0006