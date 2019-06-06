مكة المكرمة 3 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسبادرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أمس بمعايدة المواطنين والمقيمين والزوار بمكة المكرمة وجدة والطائف بتوزيع الهدايا عليهم في مواقع الاحتفالات المختلفة التي تشهدها المنطقة والأسواق والمتنزهات والأماكن العامة من خلال أعضائها الميدانيين المكلفين بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.ويسعى الفرع من خلال هذه المبادرة إلى انسجام الأداء الميداني مع مناسبة عيد الفطر المبارك، بوصفها من المناسبات العزيزة والمهمة لدى المجتمع، الذي اعتاد الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية، التي تبذل مختلف القطاعات كثيراً من الجهود في سبيل مشاركة المجتمع فرحته.يذكر أن الفرع أقام عددًا من البرامج الاجتماعية من ضمنها برنامج مشاركة شرائح المجتمع أعيادهم وزيارة المرضى المنومين بالمستشفيات وقدم لهم خلال الزيارة باقات الورود والهدايا سائلاً المولى القدير أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، وذلك ضمن برامج توعوية بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ فؤاد بن سعود العمري ورعاية واهتمام الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //07:04ت م0009