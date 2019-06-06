ينبع 03 شوال 1440 هـ الموافق 06 يونيو 2019 م واسانطلقت مساء أمس احتفالات موسم العيد بمحافظة ينبع بالمنطقة التاريخية بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي ومديري الإدارات الحكومية والأعيان وجمع غفير من الأهالي والأسر التي أعد لها برامج متنوعة تستمر لعدة أيام تناسب جميع شرائح المجتمع.وأوضح محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي، بأن العيد بينبع لا يقتصر على احتفالات المنطقة التاريخية التي تحتضن بعض الفعاليات أبرزها إعادة الحياة لبعض الفنون مثل الرديح والفنون داخل بيت الصائغ، ومسرح الطفل، وجدارية بصمة العيد، وعروض للخفة ومعايدة الأهالي, وغيرها من الفعاليات, مشيرا إلى أن الهيئة الملكية بينبع أيضًا تقدم فعاليات “عيدنا أنتم” خلال عطلة عيد الفطر المبارك في المسرح المفتوح في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، بدءا من ثاني أيام العيد ولمدة 5 أيام، واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج الفعاليات التي سيكون مليئاً بالبرامج الترفيهية والفعاليات الهادفة لجميع فئات المجتمع.يذكر أن فعاليات العيد بمحافظة ينبع انطلقت من مساء أمس وتستمر لخمسة أيام وتتضمن الكثير من الأنشطة والفقرات المتميزة والجاذبة لكل شرائح المجتمع.// انتهى //07:46ت م0011